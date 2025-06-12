على متنها أكثر من 200 شخصا.. تحطم طائرة ركاب هندية قرب مطار "أحمد آباد" (فيديو)

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تحطم طائرة ركاب تحمل 242 مسافراً في أحمد أباد بالهند ولا أنباء عن ناجين حتى الآن.



الطائرة تابعة لخطوط Air India.pic.twitter.com/sfoJwlVfPH — الحمود (@Eyaaaad) June 12, 2025

ووفقا لقناة فقد تحطمت الطائرة التابعة لشركة بعد دقائق من إقلاعها من مطار فالهالبهاي باتيل الدولي في أحمد آباد بولاية غوجارات غرب الهند.



وكانت الطائرة المتجهة إلى ، تقل على متنها ما بين 130 إلى 242 راكبا، حسب مصادر مختلفة، ووقع الحادث بعد وقت قصير من إقلاع الطائرة بالقرب من المطار.



وأظهرت لقطات من موقع الحادث تصاعد أعمدة كثيفة من الدخان فوق المطار، وتشير المعلومات الأولية إلى أن الطائرة سقطت بالقرب من منطقة ميغانيناغار في أحمد آباد.



وذكرت صحيفة "تايمز أوف إينديا" أن الطائرة المتحطمة من طراز 787 وتتبع شركة الخطوط الجوية ، وكانت متجهة إلى .



وتواصل السلطات الهندية التحقيق في أسباب الحادث، فيما تجري عمليات البحث والإنقاذ في الموقع.



