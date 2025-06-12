على متنها أكثر من 200 شخصا.. تحطم طائرة ركاب هندية قرب مطار "أحمد آباد" (فيديو)

عاجل...
تحطم طائرة ركاب تحمل 242 مسافراً في أحمد أباد بالهند ولا أنباء عن ناجين حتى الآن.
الطائرة تابعة لخطوط Air India.pic.twitter.com/sfoJwlVfPH
— إياد الحمود (@Eyaaaad) June 12, 2025
عاجل...
تحطم طائرة ركاب تحمل 242 مسافراً في أحمد أباد بالهند ولا أنباء عن ناجين حتى الآن.
الطائرة تابعة لخطوط Air India.pic.twitter.com/sfoJwlVfPH
🛑الهند 🇮🇳
تحِطم طائرة هندية في في أحمد آباد، وعلى متنها أكثر من 250 شخصًا. pic.twitter.com/QaJQ2E6swv
— ahmad SLMAN (@ahmadslmanx) June 12, 2025
🛑الهند 🇮🇳
تحِطم طائرة هندية في في أحمد آباد، وعلى متنها أكثر من 250 شخصًا. pic.twitter.com/QaJQ2E6swv