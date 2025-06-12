Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
رصد تشويش لنظام GPS على الحدود العراقية الإيرانية
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

بخطوة جريئة.. إيران ترد على قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية

دوليات

2025-06-12 | 06:01
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
بخطوة جريئة.. إيران ترد على قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية
2,727 شوهد

السومرية نيوز – دوليات

دانت إيران اليوم الخميس، قرار مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضدها، معتبرة أنه قرار سياسي من دون سند فني أو قانوني.


وقالت وزارة الخارجية الإيرانية ومنظمة الطاقة الذرية الإيرانية في بيان مشترك، إنها تدين إصدار مجلس الحكام قرارا ضد إيران، يؤكد عدم امتثالها لالتزاماتها بالضمانات النووية، وتعتبره استغلالا جديدا من قبل الولايات المتحدة والترويكا للمجلس كأداة لأهدافهم السياسية من دون أي سند فني أو قانوني.

وأضاف البيان أن "إيران تدين القرار الصادر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتعتبره قرارا "معاديا" لها"، مشيرا إلى أن "إيران بصدد إنشاء مركز جديد لتخصيب اليورانيوم في موقع آمن ردا على قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضدها".

ولفت إلى أن "إيران تعتزم استبدال أجهزة الطرد المركزي من الجيل الأول في منشأة فوردو النووية بأجهزة متطورة من الجيل السادس وستعمل على اتخاذ تدابير إضافية ردا على القرار المعادي لها الذي تبنته الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

وقال المتحدث باسم وکالة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي إن بلاده سنتخذ إجراءات للرد على قرار مجلس حكام الوكالة، حيث ستفعل المجتمع الثالث للتخصيب وسيشهد إنتاج المواد المخصبة زيادة كبيرة.

وأضاف كمالوندي قائلا: "لقد التزمنا بتعهداتنا لذلك لا يوجد أي حجة قانونية لتفعيل آلية الزناد، إيران جهزت نفسها لجميع السيناريوهات للدفاع عن حقوقها".

واعتمد مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم الخميس، قرارا يؤكد عدم امتثال إيران لالتزاماتها بالضمانات النووية لأول مرة منذ نحو 20 عاما.

ونقلت وكالة "رويترز" عن دبلوماسيين قولهم إن مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية يصدر قرارا بعدم امتثال إيران لالتزاماتها، بتأييد 19 صوتا ومعارضة 3 وامتناع 11 عضوا.
>> تابع قناة السومرية على منصةX 

ايران

الطاقة

الذرية

قرار

تخصيب

ترد

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
ناس وناس
Play
ناس وناس
البصرة سوق العشار - الحلقة ٤٩ | الموسم 8
05:00 | 2025-06-12
Play
البصرة سوق العشار - الحلقة ٤٩ | الموسم 8
05:00 | 2025-06-12
مايك السومرية
Play
مايك السومرية
محمد الربيعي، مدير عام في امانة بغداد - الحلقة ١٠ | season 1
16:30 | 2025-06-11
Play
محمد الربيعي، مدير عام في امانة بغداد - الحلقة ١٠ | season 1
16:30 | 2025-06-11
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
11-06-2025 | 2025
13:00 | 2025-06-11
Play
11-06-2025 | 2025
13:00 | 2025-06-11
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١١ حزيران ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-06-11
Play
نشرة ١١ حزيران ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-06-11
Live Talk
Play
Live Talk
كيف ينظر للرقص الغربي في العراق؟ - الحلقة ٤٩ | 2025
10:30 | 2025-06-11
Play
كيف ينظر للرقص الغربي في العراق؟ - الحلقة ٤٩ | 2025
10:30 | 2025-06-11
طل الصباح
Play
طل الصباح
الأبراج - كلشي بالمقلوب 11-6-2025 | 2025
00:30 | 2025-06-11
Play
الأبراج - كلشي بالمقلوب 11-6-2025 | 2025
00:30 | 2025-06-11
استديو Noon
Play
استديو Noon
سباق مع نون 10-6-2025 | 2025
07:00 | 2025-06-10
Play
سباق مع نون 10-6-2025 | 2025
07:00 | 2025-06-10
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
العيد 10-6-2025 | 2025
02:30 | 2025-06-10
Play
العيد 10-6-2025 | 2025
02:30 | 2025-06-10
خط أحمر
Play
خط أحمر
يكسر يده ويلقي بنفسه امام العجلات للحصول على المال - الحلقة ٨ | الموسم 8
16:30 | 2025-06-08
Play
يكسر يده ويلقي بنفسه امام العجلات للحصول على المال - الحلقة ٨ | الموسم 8
16:30 | 2025-06-08
جات بالليل
Play
جات بالليل
سباق الأغاني 8-6-2025 | 2025
13:00 | 2025-06-08
Play
سباق الأغاني 8-6-2025 | 2025
13:00 | 2025-06-08
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
Play
ناس وناس
البصرة سوق العشار - الحلقة ٤٩ | الموسم 8
05:00 | 2025-06-12
Play
البصرة سوق العشار - الحلقة ٤٩ | الموسم 8
05:00 | 2025-06-12
مايك السومرية
Play
مايك السومرية
محمد الربيعي، مدير عام في امانة بغداد - الحلقة ١٠ | season 1
16:30 | 2025-06-11
Play
محمد الربيعي، مدير عام في امانة بغداد - الحلقة ١٠ | season 1
16:30 | 2025-06-11
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
11-06-2025 | 2025
13:00 | 2025-06-11
Play
11-06-2025 | 2025
13:00 | 2025-06-11
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١١ حزيران ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-06-11
Play
نشرة ١١ حزيران ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-06-11
Live Talk
Play
Live Talk
كيف ينظر للرقص الغربي في العراق؟ - الحلقة ٤٩ | 2025
10:30 | 2025-06-11
Play
كيف ينظر للرقص الغربي في العراق؟ - الحلقة ٤٩ | 2025
10:30 | 2025-06-11
طل الصباح
Play
طل الصباح
الأبراج - كلشي بالمقلوب 11-6-2025 | 2025
00:30 | 2025-06-11
Play
الأبراج - كلشي بالمقلوب 11-6-2025 | 2025
00:30 | 2025-06-11
استديو Noon
Play
استديو Noon
سباق مع نون 10-6-2025 | 2025
07:00 | 2025-06-10
Play
سباق مع نون 10-6-2025 | 2025
07:00 | 2025-06-10
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
العيد 10-6-2025 | 2025
02:30 | 2025-06-10
Play
العيد 10-6-2025 | 2025
02:30 | 2025-06-10
خط أحمر
Play
خط أحمر
يكسر يده ويلقي بنفسه امام العجلات للحصول على المال - الحلقة ٨ | الموسم 8
16:30 | 2025-06-08
Play
يكسر يده ويلقي بنفسه امام العجلات للحصول على المال - الحلقة ٨ | الموسم 8
16:30 | 2025-06-08
جات بالليل
Play
جات بالليل
سباق الأغاني 8-6-2025 | 2025
13:00 | 2025-06-08
Play
سباق الأغاني 8-6-2025 | 2025
13:00 | 2025-06-08
اخترنا لك
رئيس الوزراء الهندي: نشعر بالصدمة لتحطم طائرة الركاب
08:32 | 2025-06-12
تركيا عن قرار حل "بي كي كي" نفسه: عدد المستسلمين في ازدياد
07:01 | 2025-06-12
"العرعور" يدخل مرقد السيدة زينب (ع) ويقول: ليس لدينا يقين انك مدفونة هنا (فيديو)
06:26 | 2025-06-12
لحظة تحطم الطائرة الهندية فوق المنازل (فيديو)
05:32 | 2025-06-12
على متنها أكثر من 200 شخصا.. تحطم طائرة ركاب هندية قرب مطار "أحمد آباد" (فيديو)
05:01 | 2025-06-12
الأول من نوعه منذ 20 عاما.. قرار لمجلس محافظي وكالة الطاقة الذرية ضد ايران
04:25 | 2025-06-12

أبراج

على السومرية

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.