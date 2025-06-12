بخطوة جريئة.. إيران ترد على قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية

وقالت ومنظمة الطاقة الذرية الإيرانية في بيان مشترك، إنها تدين إصدار مجلس الحكام قرارا ضد ، يؤكد عدم امتثالها لالتزاماتها بالضمانات النووية، وتعتبره استغلالا جديدا من قبل والترويكا للمجلس كأداة لأهدافهم السياسية من دون أي سند فني أو قانوني.وأضاف البيان أن "إيران تدين القرار الصادر عن وتعتبره قرارا "معاديا" لها"، مشيرا إلى أن "إيران بصدد إنشاء لتخصيب اليورانيوم في موقع آمن ردا على قرار الذرية ضدها".ولفت إلى أن "إيران تعتزم استبدال أجهزة الطرد المركزي من الجيل الأول في منشأة فوردو النووية بأجهزة متطورة من الجيل السادس وستعمل على اتخاذ تدابير إضافية ردا على القرار المعادي لها الذي تبنته الوكالة الذرية".وقال المتحدث باسم وکالة الطاقة الذرية الإيرانية إن بلاده سنتخذ إجراءات للرد على قرار مجلس حكام الوكالة، حيث ستفعل المجتمع الثالث للتخصيب وسيشهد إنتاج المواد المخصبة زيادة كبيرة.وأضاف كمالوندي قائلا: "لقد التزمنا بتعهداتنا لذلك لا يوجد أي حجة قانونية لتفعيل آلية الزناد، إيران جهزت نفسها لجميع السيناريوهات للدفاع عن حقوقها".واعتمد اليوم الخميس، قرارا يؤكد عدم امتثال إيران لالتزاماتها بالضمانات النووية لأول مرة منذ نحو 20 عاما.ونقلت وكالة "رويترز" عن دبلوماسيين قولهم إن الدولية للطاقة الذرية يصدر قرارا بعدم امتثال إيران لالتزاماتها، بتأييد 19 صوتا ومعارضة 3 وامتناع 11 عضوا.