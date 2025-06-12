رئيس الوزراء الهندي: نشعر بالصدمة لتحطم طائرة الركاب

وقال في تغريدة على موقع "إكس" اليوم الخميس: "لقد أحزنتنا مأساة أحمد آباد وأصابتنا بالصدمة، إنها مأساة لا توصف".وأضاف "في هذه اللحظة الحزينة، أتقدم بخالص التعازي لجميع المتضررين. لقد تواصلت مع الوزراء والجهات المعنية التي تعمل على مساعدة المتضررين".يذكر أن طائرة ركاب على متنها 242 راكبا، تحطمت اليوم قرب مطار فالابهاي باتل الدولي في مدينة أحمد آباد في غربي الهند بعد إقلاعها بقليل ما أسفر عن وقوع عشرات الضحايا.وقالت شركة "إير " إن الطائرة التي كانت في طريقها إلى وتحطمت بعد فترة قصيرة من إقلاعها كانت تقل أشخاصا من الهند وبريطانيا والبرتغال وكندا.وأضافت الشركة أن الطائرة كانت تقل 242 راكبا وأفراد طاقم عمل، مشيرة إلى أن من بين هذا العدد كانت الطائرة تحمل 169 هنديا و 53 وسبعة برتغاليين وكندي.وفي ذات السياق، قال أحمد كيدواي لهيئة في تصريح، إن الرحلة "ايه أي 171" للطائرة من طراز " 787" تحطمت في منطقة سكنية يطلق عليها ميجاني ناجار بعد خمس دقائق من إقلاعها الساعة الواحدة وثمان وثلاثين دقيقة بالتوقيت المحلي.