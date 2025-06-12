من بين 242 راكباً.. مشاهد لخروج الناجي الوحيد من تحطم الطائرة الهندية

مقطع للناجي الوحيد وهو يمشي في الشارع بعد خروجه من الطائرة.pic.twitter.com/HZfzhBFtJk https://t.co/iQ1z1i2xSa
— إياد الحمود (@Eyaaaad) June 12, 2025
مقطع للناجي الوحيد وهو يمشي في الشارع بعد خروجه من الطائرة.pic.twitter.com/HZfzhBFtJk https://t.co/iQ1z1i2xSa
🚨 فيديو جديد يظهر بداية إقلاع الطائرة ثم تحطمها..
حتى الآن لا تزال ملابسات الحادث مجهولة ويصعب تحديد سبب الحادث في هذا الوقت بشكل قاطع.
برأيك ماهي الأسباب المحتملة والتي من الممكن أن تؤدي لهبوط الطائرة بهذا الشكل فور إقلاعها؟ https://t.co/XhbGO1VrMS pic.twitter.com/xOW4EJ8mdx
— عشاق عالم الطيران (@AviationWG) June 12, 2025
🚨 فيديو جديد يظهر بداية إقلاع الطائرة ثم تحطمها..
حتى الآن لا تزال ملابسات الحادث مجهولة ويصعب تحديد سبب الحادث في هذا الوقت بشكل قاطع.
برأيك ماهي الأسباب المحتملة والتي من الممكن أن تؤدي لهبوط الطائرة بهذا الشكل فور إقلاعها؟ https://t.co/XhbGO1VrMS pic.twitter.com/xOW4EJ8mdx