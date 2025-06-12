من بين 242 راكباً.. مشاهد لخروج الناجي الوحيد من تحطم الطائرة الهندية

ويبلغ الناجي الوحيد راميش من العمر ‏ 40 عاماً والذي كان ي‏جلس على المقعد رقم 11A.

ويقول راميش: "بعد 30 ثانية من الإقلاع، سمعنا صوت قوي ثم تحطمت الطائرة".وأضاف: "لقد حدث كل شيء بسرعة كبيرة، لم يكن هناك وقت للتفكير، أصبت بإغماء جراء الارتطام وعندما استيقظت شاهدت جثث من حولي، كنت خائفاً، فوقفت وركضت على غير هدى وكنت أشاهد حطام الطائرة من حولي، خلال ذلك أمسك بي شخص بقوة ووضعني في سيارة الإسعاف ثم نقلوني للمستشفى".