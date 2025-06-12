السفارة الأمريكية في البحرين: أنشطتنا مستمرة كالمعتاد دون أي تغيير

وقالت السفارة، في تغريدة على "إكس": "التقارير التي تفيد بأن في قد غيّرت موقفها بأي شكل من الأشكال غير صحيحة".وأكدت أن" طاقمنا وعملياتنا لم يطرأ عليها أي تغيير، وأنشطتنا مستمرة كالمعتاد".ويأتي في وقت تشهد فيه العلاقات الأمريكية الإيرانية توتراً متصاعداً على خلفية تعثّر مفاوضات البرنامج النووي، وسط تهديدات متبادلة وتلويح بردود فعل ميدانية.