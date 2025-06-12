الأمم المتحدة تقر مشروع قرار بشأن غزة

اقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الخميس، مشروع قرار إسباني بشأن قطاع .



ويتضمن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن ، ضرورة المساءلة لضمان احترام " " التزاماتها بموجب القانون.

كما تضمن قرار الجمعية العامة المطالبة بوقف إطلاق نار فوري غير مشروط ودائم تلتزم به جميع الأطراف.

كذلك تضمن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن غزة، إدانة استخدام التجويع سلاحا والحرمان غير المشروع من المساعدات، ومطالبة "إسرائيل بإنهاء الحصار وفتح المعابر وضمان وصول المساعدات".