انفجار جديد يهز منشأة نطنز النووية

وتعرضت منشأة نطنز النووية الواقعة في فجر الجمعة، لهجوم من قبل " " وذلك ضمن سلسلة من الضربات الجوية التي نفذت داخل الأراضي الإيرانية.وذكرت تقارير أن التقييمات الأولية لا تشير حتى الآن إلى حدوث تلوث إشعاعي أو تسرب نووي في الموقع المستهدف، فيما تواصل الجهات المختصة فحص الأضرار والتحقق من سلامة المنشأة.ويعد موقع نطنز من أبرز المنشآت النووية الإيرانية، ويخضع لرقابة ، ويشكل عنصرا أساسيا في برنامج تخصيب اليورانيوم الإيراني.