أول تعليق للمرشد الإيراني بعد "القصف الإسرائيلي"

أعلن المرشد الإيراني الأعلى ، الجمعة، أن على الكيان الصهيوني أن ينتظر عقابا شديدا.



وقال ، على "الكيان الصهيوني أن ينتظر عقابا شديدا، أعد الكيان الصهيوني لنفسه بهذه الجريمة مصيرا مريرا ومؤلما وسوف يناله لا محالة". وأضاف "استشهاد عدد من القادة والعلماء في هجمات العدو وسيستأنف خلفاؤهم وزملاؤهم مهامهم فورا". وبدأ الجيش "الإسرائيلي"، فجر اليوم الجمعة، بقصف وسماع دوي عدة انفجارات في .