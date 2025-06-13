أفادت وسائل إعلام دولية، اليوم الجمعة، بأنه تم استهداف محيط مصفاة مدينة تبريز الإيرانية.

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وقالت تلك الوسائل، إنه "تم استهداف محيط مصفاة مدينة تبريز بمحافظة أذربيجان الشرقية".

وشن الجيش الإسرائيلي سلسلة غارات استهدفت مواقع عسكرية ونووية داخل ، كما استهدف قيادات إيرانية وعلماء في المجال النووي.

وأعلن المرشد الإيراني الأعلى ، الجمعة، أن على الكيان الصهيوني أن ينتظر عقابا شديدا.