إيران تطالب بعقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي

ونقلت وسائل إعلامية عن الحكومة الإيرانية قوها، ان "على عقد اجتماع طارئ لمناقشة العدوان الصهيوني".واستشهد خلال الهجوم الإسرائيلي العديد من الأشخاص، بينهم الجنرال ، فيما أصيب مستشار المرشد الأعلى الإيراني، ، بجروح خطيرة.من جهتها توعدت "بالرد الحازم" على الهجوم الإسرائيلي.