الهلال الأحمر الإيراني: إسرائيل استهدفت 60 موقعًا في 8 محافظات

وجاء في بيان صدر عن : "حاليا، يقوم 134 فريقا، بينهم 669 منقذا، بتقديم المساعدة والعون في أكثر من 60 موقعا متضررا في ثماني محافظات إيرانية، وهي: ، وأذربيجان الشرقية، وأذربيجان الغربية، وأصفهان، وإيلام، وكرمانشاه، والمركزي، وهمدان، وخوزستان، وكردستان".وكانت قد أعلنت فجر اليوم الجمعة، عن "بدء هجوم استباقي دقيق ومتكامل لضرب برنامج النووي استند إلى معلومات استخبارية نوعية، وردا على العدوان المستمر من إيران ضد اسرائيل".وقال الجيش الإسرائيلي إنه ضرب عشرات الأهداف في إيران، وشدد على أنها مرتبطة بالبرنامج النووي والمنشآت العسكرية الإيرانية.