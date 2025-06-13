مجددا.. صفارات الإنذار تدوي في العاصمة الأردنية

وذكرت الوسائل، ان "الصافرات انطلقت بالتزامن مع بداية الرد الإيراني على الهجوم الإسرائيلي الذي حدث فجر اليوم".واستهدفت فجر اليوم المنشاة الإيرانية واغتالت العديد من الشخصيات العسكرية الأولى.و أعلن الجيش ، في وقت سابق اعتراض صواريخ وطائرات مسيرة في الأجواء الأردنية، فيما برر عملية صدها بأنها كانت ضد مقذوفات "حتمية السقوط في ".