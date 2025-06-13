الوكالة الدولية الذرية تدين استهداف المنشآت النووية الإيرانية

وذكرت الوكالة في بيان، ان " السلطات الإيرانية أكدت تعرض موقع نطنز النووي لضربة وأنه لا ارتفاع في مستويات الإشعاع"، مشيرة الى ان " مستعدون لتوفير خبراء في مجال الأمن النووي وأنا جاهز للذهاب إلى ".وتابعت، ان " لا يوجد أي تسرب لتلوث إشعاعي أو كيميائي خارج منشأة نطنز في أصفهان وسط إيران".ولفتت الى انه "نتواصل مع سلطات هيئة السلامة النووية الإيرانية لتقييم وضع المنشآت النووية هناك".