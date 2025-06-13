‌إسرائيل تعلن تدمير مطار تبريز

– دولي

نشرت القناة 12 الإسرائيلية، اليوم الجمعة، ان الإسرائيلي دمر مطار تبريز.



وأعلنت "إيقاف حركة الملاحة في البلاد وإغلاق جميع المطارات".

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية في خبر نقلته وسائل إعلامية وتابعته ، ان " الإسرائيلي دمر مطار تبريز".وأعلنت "إيقاف حركة الملاحة في البلاد وإغلاق جميع المطارات".