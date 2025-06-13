قصف إسرائيلي جديد على ايران

وذكرت وسائل إعلامية في خبر تابعته ، ان "قصفا إسرائيليا استهدف مدينتي كرمنشاه وشيراز، ما أدى الى الحاق اضرار مادية".وجاء ذلك بعد دقائق من قصف لمطار تبريز في وأعلنت عن تدميره.