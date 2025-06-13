ترامب: على إيران إبرام صفقة قبل أن يتلاشى كل شيء

وقال لوسائل إعلام، ان " الهجمات المخطط لها ستكون أشد قسوة على إذا لم تبرم اتفاقا"، مشيرا الى انه "طلبت من إيران إبرام صفقة ولكن بغض النظر عن مدى محاولتهم ومدى اقترابهم لم يتمكنوا من إنجازها".وتابع، انه " يجب على إيران التوصل إلى اتفاق قبل أن يذهب كل شيء وإنقاذ ما كان عرف سابقا بالإمبراطورية الإيرانية".