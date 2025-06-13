ايران: الاعتداء على منشأة نطنز النووية اقتصر على سطح الأرض

وقالت الهيئة في بيان تابعته ، "اتخذنا الإجراءات لحفظ سلامة المواد النووية وكوادرنا ولن يحقق العدو أهدافه".وأضافت ان "منشأة فوردو النووية في لم تتعرض للاعتداء"، مشيرا الى ان "الاعتداء على منشأة نطنز وسط اقتصر على سطح الأرض".