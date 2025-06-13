بسبب العراق.. الخطوط الجوية السورية توقف رحلاتها إلى الإمارات والسعودية

ونقلت وكالة الانباء السورية (سانا) عن الخطوط الجوية قولها ان "جميع رحلاتنا الى والسعودية توقفت مؤقتا، بسبب الإغلاق المؤقت للأجواء الأردنية والعراقية، نتيجة التوترات الراهنة في المنطقة".وأوضحت في منشور عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك أنها "تتابع تطورات الوضع بشكل مستمر، وستقوم بالإعلان عن أي مستجدات تتعلق باستئناف الرحلات الجوية فور توفرها".