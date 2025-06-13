نعيم قاسم: القصف الإسرائيلي لن يمر من دون عقاب

وقال قاسم في وبيان ورد للسومرية نيوز، ان " الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستبقى في الموقع المتقدم للنموذج الإستثنائي الأصيل والحر والداعم للشرفاء في العالم"، مشيرا الى انه " لن يتمكن العدو الإسرائيلي ومعه أميركا من التأثير في خيارات الجمهورية الإسلامية الإيرانية ولا التأثير في ‏دورها".وتابع، ان "إيرانية ستزداد عزة وصلابة وسيندم الكيان الإسرائيلي على همجيته ووحشيته"ـ لافتل الى ان " نؤيد الجمهورية الإسلامية ‏الإيرانية في حقوقها وموقفها وفي كل ما تتخذه من خطوات وإجراءات للدفاع عن نفسها وخياراتها".واكد الأمين العام لحزب الله: " لن يجني ‏العدو الإسرائيلي المجرم وراعيته الطاغوتية أميركا إلا الخزي والعار والخسران"، مضيفا " إننا في ومقاومتنا الإسلامية وشعبنا المجاهد مُتمسكون بِنهجنا ومقاومتنا".