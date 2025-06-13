إعلام إيراني: هجوم جديد يستهدف مدينة همدان



ـ دولي



أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الجمعة، بحدوث عدوان جديد على مدينة همدان الإيرانية.



وذكرت الوسائل أن "المعلومات الأولية تشير إلى وجود استهداف جديد لمدينة همدان الإيرانية".



وتستمر بشن هجمات عنيفة على اغلب المدن الإيرانية.