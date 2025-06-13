ترامب: فرصة ثانية أمام طهران.. الهجمات القادمة أكثر وحشية وفتكاً

وأضاف في منشور على موقع تروث سوشيال “قبل شهرين، منحت مهلة 60 يوما للتوصل إلى اتفاق. كان ينبغي عليهم فعل ذلك! واليوم هو اليوم الحادي والستون. أخبرتهم بما يجب عليهم فعله، لكنهم لم يتمكنوا من ذلك. الآن، ربما لديهم فرصة ثانية!”.وحذر من أن "الهجمات القادمة المخطط لها ستكون أكثر وحشية"، معلناً أن كميات كبيرة من الأسلحة الأمريكية الأكثر فتكاً في العالم في طريقها إلى .