اليوم.. اجتماع لمجلس الأمن الدولي بعد الهجمات الاسرائيلية على إيران

ودعا لدى ، ، إلى عقد اجتماع فوري طارئ لمجلس الأمن، واتخاذ إجراءات حاسمة ضد العدوان الصهيوني على إيران.وقال في رسالته: "قام الكيان الصهيوني بعمل متهور وغير قانوني عبر سلسلة من الهجمات العسكرية المُنسّقة ضد المنشآت النووية والبنية التحتية المدنية الإيرانية.. وتُعدّ هذه الأعمال انتهاكًا واضحًا لميثاق الأمم المتحدة والمبادئ الأساسية للقانون الدولي، وتُشكّل عواقبها الوخيمة تهديدًا خطيرًا للسلم والأمن الإقليميين والدوليين".وأضاف، أن " والأمين العام للأمم المتحدة مُلزمان بإدانة هذا العدوان السافر إدانةً قاطعة، واتخاذ إجراءات فورية وحاسمة وملزمة، تماشيًا مع مسؤولياتهما بموجب الأمم المتحدة، لمحاسبة النظام الصهيوني على هذه الجرائم".