أغلقت سفاراتها حول العالم.. تل أبيب تطلب من الإسرائيليين "إخفاء هوياتهم"

وجاء ذلك بعدما شنت فجر اليوم هجمات على أودت بحياة قادة عسكريين وعلماء نوويين كبار مع عائلات بعضهم.وذكرت بيانات نشرت على مواقع السفارات الإسرائيلية أن "إسرائيل لن تقدم أي خدمات قنصلية في هذه المرحلة"، مطالبة "مواطنيها بالتعاون الكامل مع المحلية في حال تعرضهم لأي نشاط عدائي".ولم يحدد أي إطار زمني لمدة إغلاق السفارات.وجاء في البيان: "في ضوء التطورات الأخيرة، سيتم إغلاق البعثات الإسرائيلية في أنحاء العالم، ولن تقدم الخدمات القنصلية".وشهدت العاصمة ستوكهولم تعزيزات أمنية لافتة أمام الكنيس الكبير، حيث انتشرت سيارات وشاحنات الشرطة في محيط المبنى.وكانت إسرائيل قد أعلنت في وقت سابق أنها استهدفت منشآت نووية ومصانع صواريخ داخل إيران، وقتلت عددا من كبار القادة العسكريين الإيرانيين، في إطار عملية قالت إنها قد تستمر لفترة طويلة وتهدف إلى منع من تطوير سلاح نووي.وفي السياق ذاته، قال الرئيس الأميركي إن "إيران جلبت على نفسها هذا الهجوم، بسبب رفضها مطالب خلال المفاوضات المتعلقة ببرنامجها النووي".كما دعا طهران إلى التوصل إلى اتفاق، مشيرا إلى أن "الهجمات المخطط لها لاحقا ستكون أكثر قسوة".ووصف الإسرائيلي الهجمات بأنها "ضربة افتتاحية على إيران، كانت ناجحة وحققت عدة إنجازات".بدوره، توعد المرشد الإيراني بالرد قائلاً: "على الكيان الصهيوني أن يتوقع عقابا شديدا".