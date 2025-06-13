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"إسرائيل" تعلن إتمام سلسلة الغارات ضد منظومة إيران الصاروخية
دوليات
2025-06-13 | 09:39
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
2,404 شوهد
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أنه أتم تنفيذ سلسلة غارات ضد منظومة الصواريخ "أرض-أرض" الإيرانية.
وقال في بيان إنه "خلال الساعات القليلة الماضية، نفذت مقاتلات تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي، مسترشدة بمعلومات استخباراتية دقيقة من مديرية الاستخبارات، سلسلة غارات ضد منظومة صواريخ أرض-أرض تابعة للنظام الإيراني".
وأضاف: "وخلال هذه الغارات، دمر العشرات من منصات الإطلاق، ومنشآت تخزين صواريخ أرض-أرض، ومواقع عسكرية إضافية. وفي أحد المواقع التي قصفت غرب
إيران
، زرعت آلية إطلاق فريدة داخل حاويات شحن".
وتابع أنه "طوال فترة الحرب، أطلق النظام الإيراني مئات الصواريخ أرض-أرض باتجاه أراضي
إسرائيل
. ويعد تدمير الصواريخ مهمة حيوية في إطار الجهود المبذولة للدفاع عن مواطني
دولة إسرائيل
".
ولفت بيان الجيش الإسرائيلي إلى أن "ترسانة النظام الإيراني الصاروخية تضم صواريخ يصل مداها إلى آلاف الكيلومترات. ويشكل ترك هذه الصواريخ في أيدي النظام الإيراني خطرا على المنطقة والعالم أجمع".
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