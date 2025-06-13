"إسرائيل" تعلن إتمام سلسلة الغارات ضد منظومة إيران الصاروخية

وقال في بيان إنه "خلال الساعات القليلة الماضية، نفذت مقاتلات تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي، مسترشدة بمعلومات استخباراتية دقيقة من مديرية الاستخبارات، سلسلة غارات ضد منظومة صواريخ أرض-أرض تابعة للنظام الإيراني".وأضاف: "وخلال هذه الغارات، دمر العشرات من منصات الإطلاق، ومنشآت تخزين صواريخ أرض-أرض، ومواقع عسكرية إضافية. وفي أحد المواقع التي قصفت غرب ، زرعت آلية إطلاق فريدة داخل حاويات شحن".وتابع أنه "طوال فترة الحرب، أطلق النظام الإيراني مئات الصواريخ أرض-أرض باتجاه أراضي . ويعد تدمير الصواريخ مهمة حيوية في إطار الجهود المبذولة للدفاع عن مواطني ".ولفت بيان الجيش الإسرائيلي إلى أن "ترسانة النظام الإيراني الصاروخية تضم صواريخ يصل مداها إلى آلاف الكيلومترات. ويشكل ترك هذه الصواريخ في أيدي النظام الإيراني خطرا على المنطقة والعالم أجمع".