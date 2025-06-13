إيران تسجل تلوثا إشعاعيا في "نطنز"

أعلنت الإيرانية، الجمعة، تسجيل تلوثا إشعاعيا في موقع نطنز النووي، وفيما بينت انه محصور داخل الموقع فقط.

وقالت الهيئة، بحسب وسائل إعلام إيرانية، إنه "تم تسجيل تلوث إشعاعي داخل الموقع الرئيسي لتخصيب اليورانيوم في نطنز، لكن ليس هناك تلوث في الخارج".



وأضافت الهيئة: "نحتاج إلى تنظيف الإشعاعات داخل موقع نطنز ولا يوجد ما يدعو للقلق".