نتنياهو عن ضربة إيران: موعدها حُدد في نيسان وحذرت قبل 40 عاما!

وذكر نتنياهو في تصريحات تابعتها ، "بعد اغتيال وكسر المحور الإيراني تقدمت نحو تصنيع سلاح نووي"، لافتاً إلى أنه حدد الهجوم على في أواخر أبريل/ نيسان الماضي ولكنه نفذ اليوم لأسباب عملياتية.وأضاف، أنه "إذا حصلت إيران على سلاح نووي فلن نبقى في المنطقة"، مشيراً إلى أنه أمر "بالقضاء على البرنامج النووي الإيراني قبل 6 أشهر".وأتم بالقول: "قبل 40 عاما قلت إن إيران أكبر تهديد لنا".