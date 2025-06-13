انفجارات جديدة في إيران

وقالت وسائل إعلام إيرانية، "عدوان استهدف مراكز الرادار في تبريز".وأضافت انه تم سماع دوي انفجارات في "خاورشهر، وتبريز، و ملارد، و محيط باكدشت، وغربي ".وشنت طائرات إسرائيلية منذ فجر اليوم الجمعة، غارات جوية طالت مدناً إيرانية مختلفة، وأوقعت عدة ضحايا بينها قادة عسكريين كبار.