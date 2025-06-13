من قلب طهران.. رسائل موجهة لإسرائيل (صور)

وتم نصب لافتة في أنحاء مدينة جاء فيها " رحبت بدمارها".كما نشرت لافتة ثانية كتب عليها " خيبر يا صهيون جيش محمد قادمون".وشن الإسرائيلي هجوما واسع النطاق على أماكن متفرقة في في الساعات الأولى من اليوم (الجمعة) استهدف مواقع نووية وعسكرية وقادة بارزين في طهران ومدن أخرى مثل أصفهان وكرمانشاه.