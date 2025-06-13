"حتى بعد الضربات الإسرائيلية".. ترامب: الإيرانيون يتواصلون معنا

وقال في مقابلة مع قناة NBC ردا على سؤال حول سبب رغبة في التفاوض بعد الهجمات الإسرائيلية: "هم يتصلون بي بأنفسهم ويرغبون في الحديث".وأضاف أن الأمر يتعلق بنفس الأشخاص الذين عملت معهم سابقاً، رغم أن "العديد منهم لقوا حتفهم بالفعل"، وقيم ترامب تصرفات إيجابيا، مؤكدا أن الإسرائيليين استخدموا "أفضل الأسلحة في العالم وهي أمريكية الصنع".