السيد الخامنئي ينصب اللواء حاتمي قائدا للجيش الايراني

اعلن قائد الاسلامية السيد علي الخامنئي، اليوم الجمعة، تنصيب اللواء قائداً عاماً للجيش.

وكشف بيان رسمي ايراني تابعته ، عن "قيام قائد الاسلامية السيد علي الخامنئي بتنصيب اللواء قائدا عاما للجيش الايراني".