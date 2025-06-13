الاعلام الايراني : موجة ثانية من الصواريخ الايرانية اطلقت باتجاه الاراضي المحتلة

وأكد التلفزيون الإيراني، "سقوط صواريخ إيرانية على 7 مناطق وسط الأراضي المحتلة"، اشار الى ان "انطلاق عمليات الوعد 3 للرد على الاعتداءات الصهيونية.واوضحت انه تم استهداف وزارتي الدفاع والداخلية الاسرائيلية مرتين خلال اطلاق الصواريخ.من جانبها، بينت الايرانية "إسقاط طائرتين مقاتلة من طراز F-35 للكيان الصهيوني بواسطة الدفاع الجوي للجيش الإيراني، بالإضافة إلى عدد كبير من الطائرات المسيرة الصغيرة بنجاح".واضافت، أن "مصير طياري الطائرتين المقاتلتين لا يزال مجهولاً وقيد التحقيق".