اكسيوس: القوات الامريكية تشارك في التصدي للضربات الايرانية على اسرائيل

وقال المسؤولون للموقع الأمريكي: "تشارك القوات المسلحة الأمريكية في التصدي للرد الصاروخي الإيراني على الهجوم الإسرائيلي".وجاءت التصريحات الإسرائيلية مع الأنباء عن بدء الرد الإيراني على الهجوم الإسرائيلي العنيف على منشآت نووية إيرانية ومواقع عسكرية وبنى تحتية للأسلحة الصاروخية وسلاح المسيّرات التابع للجيش الإيراني.وقد أجرى الرئيس الروسي اتصالا هاتفيا مع الإسرائيلي في ضوء الهجوم الإسرائيلي العنيف على .وأكد في حديثه مع نتنياهو على أهمية العودة إلى عملية التفاوض وحل جميع القضايا المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني حصرياً بالوسائل السياسية والدبلوماسية.وفي وقت سابق من اليوم، قال الرئيس الأمريكي ، إنه منح إيران إنذارا لمدة 60 يوما واليوم هو الـ61، مضيفا أن اليوم لدى للتوصل إلى اتفاق بشأن برنامجها النووي.وفي السياق ذاته، أكد أن لم تشارك في تنفيذ هذه الضربات الإسرائيلية على إيران.وفي المقابل، شدد ماكرون على أنه "إذا تعرضت لهجوم كجزء من رد إيراني، فإن ستشارك في عمليات الحماية والدفاع عن إسرائيل".