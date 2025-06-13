الجيش الإيراني: إسقاط 8 طائرات حربية إسرائيلية وعدد من المسيرات في سماء إيران

وأوضح نائب رئيس للجيش، أن "قوات جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية أسقطت 8 مقاتلات إسرائيلية خلال المواجهات الدفاعية، كما تم تدمير عدد من الطائرات المسيرة والطائرات الصغيرة في عمليات دفاع جوي ناجحة".وأضاف: "أنه خلال هذه العمليات تم استهداف طائرتين حربيتين إسرائيليتين وإسقاطهما من قبل منظومات الدفاع الجوي التابعة للجيش".وأفادت وكالة " " للأنباء مساء يوم الجمعة، بأن أسرت مقاتلة إسرائيلية أسقطتها الدفاعات الجوية.وأعلن الحرس الثوري الإيراني في وقت سابق أن إيران تنفذ عملية "الوعد 3" ردا على الضربات الإسرائيلية التي أطلقت خلالها مئات الصواريخ على .وشن الجيش الإسرائيلي فجر يوم الجمعة عملية واسعة النطاق أُطلق عليها اسم "الأسد الصاعد"، حيث هاجم أهدافا عسكرية ومواقع للبرنامج النووي الإيراني.