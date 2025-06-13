ممثل إيران بمجلس الأمن الدولي: العدوان الصهيوني انتهاك خطير للقوانين الدولية

وقال ممثل في جلسة المنعقدة الآن، ان " العدوان الصهيوني على إيران انتهاك خطير للقانون الدولي".وأضاف ان "المنشأة النووية في نطنز كانت من بين المواقع التي استهدفها العدوان الصهيوني، واستهدف أيضا اليوم مواقع عسكرية ومدنية في المدن الإيرانية".وتابع ان "عدم تحرك ومجلس الأمن والوكالة الدولية الطاقة الذرية ضد الاعتداءات الصهيونية يقلل من مصداقيتها"، مضيفا ان "استهداف المنشآت النووية الإيرانية يهدد بوقوع تمتد آثارها إلى المنطقة بأسرها".وزاد ان "العدوان الصهيوني على إيران هو هجوم على ومنظومة الأمم المتحدة ويهدف للإطاحة بالمفاوضات النووية وقتل الدبلوماسية والزج بالمنطقة إلى صراع أوسع".