السعودية تسجل زلزالا بقوة 3.7 ريختر ضرب منطقة الخليج

وأوضحت الهيئة في بيان نشرته عبر منصة إكس: "سجلت محطات للرصد الزلزالي التابعة لهيئة المساحة الجيولوجية ، زلزالا في مساء يوم الجمعة الموافق 13 يونيو 2025م ، في تمام الساعة 21:50:17 وبقدر زلزالي بلغ 3.7 درجة على مقياس ريختر".ويوم الثلاثاء الماضي، رصدت ، هزة أرضية في الخليج بلغ قدرها الزلزالي 3.35 درجة على مقياس ريختر تبعد 85 كلم عن الجبيل شرقي المملكة.وقال مدير بالهيئة المهندس طارق منصوب، في تصريح لقناة الإخبارية السعودية، إنه جرى رصد 6 زلازل خلال شهري مارس وأبريل الماضيين، وكلها تقريبا في حدود 3.5 إلى 4.5 درجة.