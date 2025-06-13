الحرس الثوري الإيراني: استهدفنا مقار عسكرية وقواعد جوية في الكيان الصهيوني

وقال الحرس في بيان تابعته ، إنه "بعد الإعلان الأولي عن التنفيذ الناجح لعملية الوعد الحق 3 ضد المواقع الإستراتيجية للكيان الصهيوني، فإننا نضع تحت تصرف الشعب الإيراني النبيل والشعوب الحرة في العالم بعض تفاصيل هذه العملية".وأضاف "في هذه العملية، استهدفت الصواريخ والطائرات المسيرة التابعة للقوة الجوية للحرس الثوري الإيراني، باستخدام مزيج من الأنظمة الدقيقة والذكية، المراكز العسكرية والقواعد الجوية التي كانت مصدر العدوان الإجرامي على بلدنا، وكذلك المراكز الصناعية العسكرية التي استخدمها جيش النظام الصهيوني لإنتاج الصواريخ وغيرها من المعدات والأسلحة العسكرية لارتكاب الجرائم ضد الشعوب المقاومة في المنطقة، وخاصة الشعب الفلسطيني وغزة المضطهد، إلى جانب أهداف عسكرية أخرى في عمق الأراضي المحتلة".وتابع "تشير التقارير الميدانية وصور الأقمار الصناعية والمعلومات الاستخباراتية المُعترضة إلى أن عشرات الصواريخ الباليستية أصابت أهدافًا استراتيجية بفعالية، ورغم ادعاءات اعتراضها، فشل العدو في مواجهة موجات الهجمات الصاروخية التي شنتها الجمهورية الإسلامية الإيرانية".وتابع البيان إن "عملية الوعد الحق 3، استجابة لأمر قائد الإسلامية والقائد الأعلى للقوات المسلحة ومطالب الشعب الإيراني النبيل، هي جزء من رد الجمهورية الإسلامية الإيرانية على دماء الأبرياء المسفوكة".وواصل البيان " لقد تم تنفيذ هذه العملية بشكل قوي وعدواني وبالتنسيق مع كافة القوات المسلحة وأجهزة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ورسالتها الرئيسية هي أن أمن الجمهورية الإسلامية الإيرانية هو للقوات المسلحة".