الرئيس الفرنسي: قواتنا في الشرق الأوسط في حالة تأهب

وقال في تدوينة على منصة "X" يوم الجمعة، "عقدت صباح اليوم اجتماعا لمجلس الأمن والدفاع الوطني حول الوضع في الشرق الأدنى والأوسط وتداعياته على بلدنا".وأضاف "لقد اتخذنا كافة القرارات اللازمة للتعامل مع الوضع المتطور ولضمان سلامة الشعب الفرنسي".وأفاد بأنهم قرروا تعزيز "نظام الحارس" (سنتينيل-Sentinelle) الذي يُتيح نشر جنود حول المواقع الفرنسية الحساسة و السياحية للتعامل مع جميع التهديدات المحتملة.كما أعلن اتخاذ العديد من الإجراءات لضمان أمن الفرنسيين والقوات الفرنسية والسفارات في المنطقة.ودعا ماكرون الفرنسيين إلى عدم السفر إلى الشرق الأوسط تحت أي ذريعة.ومنذ فجر الجمعة، بدأت وبدعم ضمني من ، هجوما واسعا على بأكثر من 200 مقاتلة أطلقت عليه اسم "الأسد الصاعد"، قصفت خلاله منشآت نووية وقواعد صواريخ بمناطق مختلفة واغتالت قادة عسكريين بارزين وعلماء نوويين.وشمل القصف الإسرائيلي العاصمة ، وتبريز، ومنشأة نطنز النووية في أصفهان، ومدن لرستان، وكرمانشاه، وشيراز، وخوزستان، وهمدان، وقم.وأعلن الجيش الإسرائيلي أن هجومه "الاستباقي" الذي يتواصل على موجات متتالية، جاء بتوجيهات من المستوى السياسي.وفي المقابل، أكدت إيران على حقها الشرعي في الرد على الهجوم، وشنت هجوما صاروخيا واسعا على إسرائيل.وبدأت الإجراءات الجوابية الإيرانية مباشرة بعد أن خاطب المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية الإيرانيين ووعدهم بالرد على إسرائيل بقوة.