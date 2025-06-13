مجددا.. انفجارات ضخمة في تل أبيب

نيوز- دولي

تعرضت تل ابيب الى قصف جديد اثر سقوط صواريخ ايرانية.

وذكرت وسائل اعلامية ان "تل ابيب تعرضت الى قصف شديد جراء سقوط صواريخ إيرانية، ما ادى الى الحاق اضرار مادية دون معرفة حجم الخسائر البشرية".

وطالب الجيش الإسرائيلي المواطنين بالدخول للمناطق المحمية والبقاء فيها حتى إشعار آخر.