وسائل إعلام إيرانية: انفجار قرب مطار مهراباد في طهران

نيوز- دولي

ذكرت وسائل اعلامية، اليوم السبت، ان انفجارا وقع قرب مطار مهراباد في العاصمة .



واضافت ان "‏حريقا ودخانا كثيفا يتصاعد قرب المطار". وقالت وسائل الاعلام في خبر تابعته ، ان "انفجارا وقع قرب مطار مهراباد في العاصمة .واضافت ان "‏حريقا ودخانا كثيفا يتصاعد قرب المطار".