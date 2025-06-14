الحرس الثوري الإيراني: الضربات الصاروخية استهدفت 150 موقعا إسرائيليا تم تحديدها مسبقا بدقة

وأكد المستشار الأعلى للقائد العام للقوات المسلحة الإيرانية ، اللواء ، أن العملية "استهدفت مواقع استراتيجية وحيوية في عمق الأراضي المحتلة"، مشيرا إلى أنها نفذت على مراحل، وبدقة عالية".وقال وحيدي، في مقابلة مع التلفزيون الإيراني، إن "الضربات طالت قاعدة نواتيم الجوية، حيث كانت تتمركز طائرات F-35 وF-16 وF-15، بالإضافة إلى طائرات الشحن والتزود بالوقود الثقيلة، ومركز القيادة والسيطرة، ومركز الحرب الإلكترونية. وكانت هذه المواقع أيضا منطلقا للهجوم على .وأضاف: "تم استهداف تلغراف، وهو مركز جوي مهم يقع في قلب تل أبيب، كما تم استهداف والمراكز الصناعية العسكرية.وأوضح أن "أكثر من 150 هدفا تم تصميمها مسبقا بدقة، وقد حققت نتائج ناجحة للغاية، وتم تنفيذ العملية بدقة وعلى عدة مراحل".وردا على الضربات التي نفذتها ، قامت إيران بعملية "الوعد 3" بضرب أهداف عسكرية في إسرائيل، وفقا لما أعلنه الحرس الثوري الإيراني.