الجيش الإسرائيلي: إيران تشن هجوما جديدا

وقال الجيش في بيان، انه "موجة جديدة من الصواريخ أطلقت من باتجاه "، مشيرا الى انه "نعمل على اعتراض الصواريخ".واشارت الهيئة الداخلية الى انه "تم استنفار في شمال إسرائيل بعد إطلاق صواريخ من إيران وصفارلات الانذار تدوي في كل مكان".وبينت، انه "دفعة رابعة من الصواريخ التي أطلقت من إيران استهدفت مناطق المروج وطبرية شمال إسرائيل".فيما اكدت، الايرانية "انطلاق جولة جديدة من الهجمات الصاروخية الإيرانية على إسرائيل