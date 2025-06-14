احباط ادخال شاحنات مسيرات الى ايران لاستهداف عدد من المواقع

– دولي

ذكرت وسائل إعلامية، اليوم السبت، ان السلطات الإيراني أحبطت ادخال شاحنات مسيرات الى لاستهداف عدد من المواقع.



وأضافت وسائل الإعلام ان "القوات الإيرانية اسقطت مسيّرة صهيونية في مدينة سلماس بمحافظة أذربيجان الغربية".

ونقلت وسائل إعلامية عن قولها انه "تم توقيف شاحنات تحمل مسيرات كان مقرراً إطلاقها لمهاجمة أهداف داخل ".وأضافت وسائل الإعلام ان "القوات الإيرانية اسقطت مسيّرة صهيونية في مدينة سلماس بمحافظة أذربيجان الغربية".