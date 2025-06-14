الأردن تعلن اعادة فتح الأجواء أمام حركة الطيران

وقال رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الكابتن انه "تم فتح الأجواء أمام حركة اعتبارا من الساعة 7:30 صباحا".وأمس الجمعة، أعلنت هيئة تنظيم الطيران المدني في ، إغلاق أجواء المملكة بشكل مؤقت وتعليق أمام جميع الطائرات الآتية والمغادرة والعابرة للمملكة وذلك "تحسبا لأية مخاطر قد تنتج من جراء التصعيد الحاصل في المنطقة".وذكر رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني، مستو في تصريح صحفي، أن القرار يأتي التزاما بالاتفاقيات الدولية لسلامة الطيران المدني ومنها اتفاقية "شيكاغو" للطيران المدني المتعلقة بقواعد الملاحة الجوية وسلامتها.وبدأت فجر أمس الجمعة 13 حزيران، بشن سلسلة من الضربات الجوية الواسعة وغير المسبوقة على أهداف داخل الأراضي الإيرانية.واستهدفت هذه الضربات منشآت نووية، ومصانع صواريخ باليستية، وقادة عسكريين وعلماء نوويين بارزين، ضمن عملية أطلق عليها الاسم الرمزي "عم كلافي" (الأسد الصاعد).وردا على الهجوم الإسرائيلي، ردت مساء الجمعة ولغاية فجر اليوم السبت، بموجات صاروخية ضخمة، بلغت حتى كتابة هذا الخبر، 6 موجات، أدت إلى مقتل إسرائيليين وإصابة العشرات ودمار غير مسبوق في شمال وجنوب ووسط إسرائيل.