الجيش الإسرائيلي: دمرنا في أصفهان مبنى لإنتاج اليورانيوم المعدني في أصفهان

– دولي

اعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، عن تدمير مبنى لإنتاج اليورانيوم المعدني في أصفهان.

وذكر الجيش في بيان له ان "هجومنا على أصفهان اسفر عن تدمير مبنى لإنتاج اليورانيوم المعدني".

وأضاف "دمرنا كذلك بنية تحتية لتحويل اليورانيوم المخصب ومختبرات".

