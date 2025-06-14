حصيلة قتلى وجرحى إسرائيل بعد 6 جولات صاروخية ايرانية

وبحسب البيانات المعلنة، أسفرت الهجمات الإيرانية عن مقتل 3 إسرائيليين واصابة 90 اخرين، سقط اثنان من القتلى بقصف على مدينة "ريشون ليتسيون" جنوبي تل أبيب بينما قتلت إسرائيلية جراء قصف بصاروخ إيراني في مدينة "رمات غان" في وقت مبكر من فجر اليوم السبت، وسط حديث عن دمار غير مسبوق في الكبرى.وقالت صحيفة إن أطلقت 3 دفعات صاروخية على خلال 15 دقيقة فجر اليوم، واستهدفت دفعة من الصواريخ الإيرانية -في وقت سابق فجر اليوم السبت- مناطق المروج وطبرية شمال إسرائيل.