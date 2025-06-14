4 خيارات امام إيران أحدها سيدمر العالم

وقال مونيك، ان عملية شملت أكثر من 200 طائرة ومئات الصواريخ ونحو 300 ضربة استهدفت 100 موقع في أيران، واستهداف اكثر من 15 مسؤولا إيرانيا رفيع المستوى، لا يعتبر عملية محدودية بل عمل حربي متوقع منذ 25 عاما.وأشار الى انه "لدى الآن أربعة خيارات رئيسية للرد، لكنها جميعًا محدودة من الناحيتين العملياتية والاستراتيجيّة، يتمثل الخيار الأول، والذي بدأ يتجسّد عمليًا، بإطلاق طائرات مُسيّرة على ، والسيناريو الثاني تفعيل فروع إقليمية، مع التركيز على الحوثيين في ، وقد تُطلق إيران عمليات مشتركة مع تنظيمات تابعة لها تعمل في ساحات مختلفة، في محاولة لممارسة ضغط غير مباشر على إسرائيل دون الدخول في صراع مباشر آخر".اما الاحتمال الثالث هو "تنفيذ هجمات خارج حدود إيران، حيث يشير إلى أن إيران نفذت عشرات الأعمال على الأراضي الأوروبية على مر السنين، ويُقدّر احتمال وجود محاولة لتنشيط خلايا النائمة في أوروبا، أو مهاجمة أهداف يهودية أو دبلوماسية أو تجارية.اما الخيار الرابع، والأكثر تطرفًا، كما يقول، هو إغلاق ، وهي خطوة قد تجر العالم إلى تصعيد غير مسبوق، وتُحذّر مونيكا من أن مثل هذا الإجراء سيُشكّل اقتصادية للدول الأوروبية، وسيؤدي إلى صراع دولي واسع النطاق.