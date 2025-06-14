السفير الأمريكي لدى إسرائيل: كانت ليلة عصيبة.. ذهبت للملاجئ 5 مرات

وقال السفير الأمريكى لدى ، هوكابى، إن "إسرائيل عاشت ليلة قاسية"، مضيفا أنه "اضطر إلى التواجه إلى الملاجئ خمس مرات خلال الليل نتيجة الهجمات الإيرانية".ويتواصل تراشق الصواريخ والهجمات الجوية بين دولة الاحتلال وايران، فيما اجتاح دوى صفارات الإنذار عدة مدن في جنوب دولة الاحتلال وعدة مناطق فى مدينة تل أبيب، بعد 6 موجات صاروخية إيرانية.