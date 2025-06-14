"استلمته بالأمس ودمر اليوم".. إسرائيلية تجهش بالبكاء بعد تدمير منزلها بقصف إيراني

وقالت في الفيديو: "استلمت منزلي الجديد أمس، واليوم دمر بالكامل نتيجة القصف".وجاءت هذه الشهادة ضمن سلسلة من التصريحات التي نشرتها وسائل إعلام محلية، بالتزامن مع ظهور مشاهد تظهر الأضرار التي طالت عدة مناطق سكنية بسبب الضربات.وأسفرت الهجمات الإيرانية عن مقتل 3 إسرائيليين سقط اثنان منهم بقصف على مدينة "ريشون ليتسيون" جنوبي تل أبيب، بينما قتلت إسرائيلية جراء قصف بصاروخ إيراني في مدينة "رمات غان" في وقت مبكر من فجر اليوم السبت.وارتفع عدد مصابي القصف الإيراني إلى نحو 90 إسرائيليا، وسط حديث عن دمار غير مسبوق في الكبرى.