الشرطة الأمريكية تعتقل 60 شخصًا خلال احتجاجات اليوم

وقالت القناة: "تم القبض على مجموعة من حوالي 60 شخصا قرب مساء الجمعة بعد اختراق حاجز الشرطة المكون من رفوف الدراجات".وجرت الإشارة إلى أن نحو 75 شخصا احتجوا خارج مبنى في البلاد، ولكن عندما كانوا على وشك المغادرة، أقامت الشرطة سياجا في محيط المبنى بحواجز للدراجات لمنع المتظاهرين من الوصول إلى مبنى الكابيتول.وقالت الشرطة إنه سيتم توجيه لجميع الموقوفين، تهمة التظاهر غير القانوني وعبور حاجز للشرطة.وقال مصدر أمني لشبكة CNN إن المتظاهرين كانوا جزءا من مجموعة من المحاربين القدامى الذين كانوا يحتجون ضد الفاشية.من جانبه، أعرب عن اعتقاده بأن جهات ما تقوم بتمويل هذه الاحتجاجات. هددت المدعية العامة باتخاذ إجراءات صارمة ضد الشغب وعمليات النهب.