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ترسانة إيران الصاروخية: من "فتاح" إلى "خيبر".. أسلحة تُقلق أمريكا وإسرائيل

دوليات

2025-06-14 | 03:39
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/author-details/69/حيدر-الشمري
ترسانة إيران الصاروخية: من &quot;فتاح&quot; إلى &quot;خيبر&quot;.. أسلحة تُقلق أمريكا وإسرائيل
3,612 شوهد


السومرية نيوز ـ دولي


اكد تقرير لموقع Missile Threat التابع لمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية CSIS، ان إيران تمتلك الترسانة الصاروخية الأكبر والأكثر تنوعاً في الشرق الأوسط، مع الآلاف من الصواريخ الباليستية وصواريخ كروز، مشيراً إلى قدرة بعض تلك الصواريخ على ضرب مناطق بعيدة مثل إسرائيل وجنوب شرق أوروبا.


واستثمرت إيران بشكل كبير لتحسين دقة هذه الأسلحة وقدرتها على التدمير، ما جعل قوتها الصاروخية تشكل تهديداً حقيقياً للقوات العسكرية الأميركية والمتحالفة معها بالمنطقة.

واستعرض الموقع أبرز الصواريخ في الترسانة الإيرانية، والتي يمكن لبعضها ضرب إسرائيل مباشرة، والقواعد الأميركية في المنطقة.

"فتاح-1"
ووفقاً لموقع Army Technology، فإن صاروخ "فتاح-1"، يعد أول صاروخ باليستي فرط صوتي إيراني، وتتراوح سرعته بين 13 إلى 15 ضعف سرعة الصوت، بينما يصل مداه إلى 1400 كيلومتر.

وتعتقد إيران، أن الصاروخ الذي طورته محلياً، قادر على اختراق أي منظومة دفاعية في العالم، بما في ذلك "القبة الحديدية" في إسرائيل.

ودخل هذا الصاروخ، الذي يعمل بالوقود الصلب، الخدمة في الحرس الثوري الإيراني في يونيو 2023. إذ يستطيع تعديل مستوى حركته في الفضاء، والقيام بحركة جانبية إلى اليسار واليمين وإلى أعلى وأسفل، وكذلك الدوران أو الاندماج داخل الغلاف الجوي العلوي.

"فتاح-2"
استخدمت إيران كذلك صاروخها الفرط صوتي الثاني، "فتاح-2" في ردها على إسرائيل خلال أكتوبر 2024، وقالت وكالة "مهر" الإيرانية، إن الحرس الثوري استخدمه لتدمير منظومتي Arrow 2، وArrow 3 الإسرائيلية للدفاع الصاروخي.

وأعلنت إيران عن هذا الصاروخ لأول مرة خلال زيارة المرشد علي خامنئي لمنشأة تابعة للحرس الثوري في نوفمبر 2023، وهو صاروخ يعمل بالوقود السائل، ويصل مداه إلى 1500 كيلومتر، وفق موقع "Army Recognition" المتخصص في الشؤون العسكرية.

يستطيع الصاروخ حمل رأس حربي يزن 450 كيلومتراً، ويتمتع بقدرة فائقة على المناورة وتجاوز الدفاعات الصاروخية المعادية.

ويصل قُطر الصاروخ حوالي متر واحد، بينما طوله قرابة 15.3 متر، أما وزنه عند الإطلاق فيصل إلى نحو 12 طناً.

يستخدم هذا الصاروخ نظام الملاحة بالقصور الذاتي INU، ونظام ملاحة عالمي عبر الأقمار الصناعية GNSS، ما يمنحه القدرة على الحفاظ على مساره بدقة عالية.

ويصل طول الصاروخ 16.6 متر، وقطره 1.25 متر، وبإمكانه حمل رأس حربي زنة 800 كيلوجرام، بينما يبلغ إجمالي وزنه عند الإطلاق 19 ألف كيلوجرام.

يعد "شهاب-3" صاروخاً باليستياً متوسط المدى يعمل بالوقود السائل، كما يعتبر أول صاروخ باليستي متوسط المدى قادر على الوصول إلى إسرائيل تنجح إيران في تطويره.

ويصل مدى الصاروخ الذي دخل الخدمة في عام 2003 إلى نحو 1300 كيلومتر، ويبلغ طوله 16.58متر، وقطره 1.38 متر، أما وزنه عند الإطلاق فيبلغ 17 ألفاً و410 كيلوجرامات.

ويستطيع الصاروخ حمل رأس نووي أو تقليدي، وبدأت طهران عمليات تطويره في تسعينيات القرن الماضي، بعد شراء صاروخ No-Dong1 من كوريا الشمالية.

وعمدت إيران خلال السنوات الماضية، إلى تطوير نسخ أخرى من صاروخ "شهاب-3"، وأطلقت عليها أسماء مختلفة.

ويستخدم صاروخ "شهاب-3" محركاً مشابهاً لمحرك صواريخ "سكود"، لكنه أكبر حجماً، ويعمل بالوقود السائل أحادي المرحلة.

"سجيل"
يعتبر "سجيل" صاروخاً باليستياً متوسط المدى يعمل بالوقود الصلب على مرحلتين، تم تصميمه وتصنيعه محلياً في إيران.

ويُرجح أن تطوير صاروخ "سجيل" بدأ إنتاجه في أواخر تسعينيات القرن الماضي، لكنه جاء مباشرة بعد أعمال تطوير صواريخ إيرانية سابقة أبرزها صاروخ "زلزال" الباليستي قصير المدى.

ويرجع استخدامها للوقود الصلب، إلى التقدم في تكنولوجيا الوقود الذي تم إحرازه بالتزامن مع برنامج "زلزال" خلال التسعينيات، والذي يُعتقد أن الصين قد ساعدت في تطويره.

وبالرغم من أن الصاروخ له حجم ووزن ومدى مماثل لصاروخ "شهاب 3"، إلا أن استخدامه للوقود الصلب يعد تحسناً كبيراً، حيث يتيح وقت إطلاق أسرع، ما يجعل الصاروخ أقل عرضة للخطر أثناء الانطلاق.

ومن ناحية أخرى، تتمتع الصواريخ التي تعمل بالوقود الصلب بخصائص أداء معينة تجعل من الصعب توجيهها والتحكم فيها. ولا يعرف حتى الآن الطريقة التي تغلب بها المهندسون الإيرانيون على هذه العقبات، لكن يرجح أنهم قاموا بتعديل أنظمة التوجيه، أو تلقوا مساعدة أجنبية كبيرة.

ويبلغ طول صاروخ "سجيل" 18 متراً، وقطره 1.25 متر، ويصل وزنه عند الإطلاق إلى 23 ألفاً و600 كيلوجرام.

ويمكنه إيصال حمولة تبلغ حوالي 700 كيلوجرام إلى مدى يصل إلى ألفي كيلومتر. ويفترض أن يكون لديه القدرة على حمل رؤوس حربية شديدة الانفجار.

"سومار"
يعتبر "سومار" طرازاً من طرازات صاروخ كروز، يُطلق من الأرض، حيث تم الكشف عنه رسمياً في 8 مارس 2015، فيما يعتقد أنه استمرار لصاروخ "مشكاة" الذي أعلنت عنه إيران في سبتمبر 2012، ويعود أصل "سومار" للصاروخ الروسي Kh-55 ذو القدرة النووية.

وفي عام 2005، اعترفت أوكرانيا بأن 12 صاروخاً من طراز Kh-55، بدون رؤوس حربية نووية، تم بيعها بشكل غير قانوني إلى إيران في عام 2001 عبر السوق السوداء.

وجرى تجهيز صاروخ "سومار" بمعزز صاروخي صلب، وبالتالي يتم إطلاقه من الأرض. وقالت إيران إن صاروخها الجديد يصل مداه إلى 3 آلاف كيلومتر.

وتشير التقديرات، إلى أن صاروخ "سومار" يصل مداه إلى 2500 كيلومتر. وفي فبراير 2019، أطلقت إيران لأول مرة صاروخ كروز "الحويزة"، والذي من المحتمل أن يكون تطوراً لصاروخ "سومار".

"خيبر"

ويعتبر صاروخ خيبر (خرمشهر 4) أحدث طراز من جيل صواريخ خرمشهر الباليستية بعيدة المدى، وهي من فئة صواريخ أرض-أرض بدون جنيحات، وتتميز بالقدرة على حمل عدة رؤوس حربية بدلا من رأس واحدة.

ويبلغ طول صاروخ "خرمشهر -1" 13 مترا وقطره 1.5 متر.

وكشفت طهران عام 2019 عن الطراز الثاني من هذه الصواريخ تحت اسم "خرمشهر- 2" ضمن ترسانتها الباليستية، وهو نسخة مطورة من صاروخ "خرمشهر- 1″، مؤكدة أنه مزود برؤوس حربية موجهة، ويزن نحو 20 طنا.

عاشوراء:
كشفت إيران عن هذا الصاروخ الذي حصل على لقب تاج الصناعة الدفاعية الإيرانية، في ديسمبر/كانون الأول 2008.

ويبلغ مداه ما بين 2000 إلى 2500 كيلومتر، ويتراوح ارتفاعه بين 19 و23 مترا حسب الرأس الحربية التي يمكنها أن تحتوي على 750 كيلوغراما من المتفجرات.

"الحاج قاسم"
صاروخ باليستي كشف النقاب عنه في أغسطس/آب 2020، ويعمل بالوقود الصلب ويبلغ طوله نحو 11 مترا ووزنه 7 أطنان، وبمقدوره حمل رأس حربية وزنه نصف طن، ويبلغ مداه 1400 كيلومتر.

وصاروخ الحاج قاسم هو جيل جديد من صواريخ "فاتح 110″، ولديه القدرة على تفادي أنظمة الدفاع الصاروخي.
"صياد 3"
صاروخ دفاعي، وهو نسخة مطورة من منظومة صواريخ صياد. أعلنت إيران تدشين خط إنتاج جديد منه يوم 22 يوليو/تموز 2017 بهدف "الوقوف في وجه التهديدات الجوية المتوسطة والبعيدة المدى".

وتمتلك منظومة صواريخ "صياد 3" مدى بحدود 120 كيلومترا وتستطيع التحليق على ارتفاع 27 كيلومترا، وقد صُممت من أجل الوقوف في وجه التهديدات الجوية المتوسطة والبعيدة المدى.
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